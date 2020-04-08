Гривня на закритті міжбанку ослабла
8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,34 - 27,38 гривні;
Євро – 29,74 - 29,78 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,43 гривні. Євро купують по 29,00 гривні, продають по 29,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,51 гривні, євро - 29,36 - 29,69 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,16 - 27,42 гривні, євро - 29,21 - 29,56 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.
Економічна правда
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