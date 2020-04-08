Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на закритті міжбанку ослабла

Середа, 8 квітня 2020, 17:24
 

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,34 - 27,38 гривні;

Євро – 29,74 - 29,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,43 гривні. Євро купують по 29,00 гривні, продають по 29,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,51 гривні, євро - 29,36 - 29,69 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,16 - 27,42 гривні, євро - 29,21 - 29,56 гривні.

Нагадуємо:

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.

7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сприятливий період для гривні триває - НБУ 8 квітня 2020, 09:00
Курс долара наближається до 27 гривень 7 квітня 2020, 20:40
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара 7 квітня 2020, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!