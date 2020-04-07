Курс долара наближається до 27 гривень
Вівторок, 7 квітня 2020, 20:40
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,57 гривні (на 7 квітня - 29,38 гривні).
Нагадуємо:
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.
Економічна правда
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