Курс валют на 8 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,10 - 27,13 гривні;
Євро – 29,40 - 29,44 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,78 – 27,21 гривні. Євро купують по 28,78 гривні, продають по 29,55 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,13 гривні, євро - 29,05 - 29,33 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.
Економічна правда
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