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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара

Вівторок, 7 квітня 2020, 17:50
 

7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,03 - 27,08 гривні;

Євро – 29,49 - 29,54 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 – 27,24 гривні. Євро купують по 28,69 гривні, продають по 29,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,05 гривні, євро - 28,95 - 29,23 гривні.

Нагадуємо:

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,23 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,38 гривні (на 6 квітня - 29,56 гривні).

Економічна правда

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