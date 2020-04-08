Держпідтримку АПК в оновленому проєкті бюджету буде збережено — міністр 

Кабінет міністрів планує зберегти в оновленому проєкті державного бюджету на 2020 рік держпідтримку для аграріїв.

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У бюджеті збережено підтримку аграріїв, що даватиме ефект мультиплікатора, а також збереження робочих місць і створення нових", - сказав він.

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Нагадуємо:

Раніше, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що у новій версії бюджета підтримку АПК зменшать на 1,5 мільярда гривень.

Як повідомлялося, у бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників.



У першій чернетці змін до бюджету, у планах Кабміну було припинити підтримку на 2020-й рік. Проте усі фракції та групи виступили з критикою цих змін. Згодом уряд змінив параметри нової версії бюджету, однак Рада провалила голосування.