Держпідтримку АПК в оновленому проекті бюджету буде збережено — міністр
Кабінет міністрів планує зберегти в оновленому проекті державного бюджету на 2020 рік держпідтримку для аграріїв.
Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"У бюджеті збережено підтримку аграріїв, що даватиме ефект мультиплікатора, а також збереження робочих місць і створення нових", - сказав він.
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Нагадуємо:
Раніше, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що у новій версії бюджета підтримку АПК зменшать на 1,5 мільярда гривень.
Як повідомлялося, у бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників.
У першій чернетці змін до бюджету, у планах Кабміну було припинити підтримку на 2020-й рік. Проте усі фракції та групи виступили з критикою цих змін. Згодом уряд змінив параметри нової версії бюджету, однак Рада провалила голосування.
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