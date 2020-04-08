Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники
8 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:00 встановилися на рівні 27,25 - 27,29 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,25 - 27,29 гривні;
Євро – 29,62 - 29,66 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,96 – 27,40 гривні. Євро купують по 28,92 гривні, продають по 29,68 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,39 гривні, євро - 29,22 - 29,53 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,12 - 27,40 гривні, євро - 29,15 - 29,52 гривні
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.
Економічна правда
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