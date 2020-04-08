"Дія" запустила електронний студентський квиток
Додаток державних послуг онлайн "Дія" запустив електронний студентський квиток.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх! Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у "Дії", - йдеться у повідомленні.
Розробники зазначають, що електронна версія документу має таку саму юридичну силу, що й пластикова.
Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський.
Нагадуємо:
За два місяці мобільний застосунок державних послуг онлайн "Дія" завантажили вже понад 2 мільйона українців.
Зараз у застосунку, окрім е-студентського, доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. Також скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.
На порталі "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.
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Економічна правда
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