"Дія" запустила електронний студентський квиток

Додаток державних послуг онлайн "Дія" запустив електронний студентський квиток.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх! Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у "Дії", - йдеться у повідомленні.

Розробники зазначають, що електронна версія документу має таку саму юридичну силу, що й пластикова.

Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський.

Нагадуємо:

За два місяці мобільний застосунок державних послуг онлайн "Дія" завантажили вже понад 2 мільйона українців.

Зараз у застосунку, окрім е-студентського, доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. Також скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.

На порталі "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.

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Економічна правда