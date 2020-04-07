Нардеп Василевська-Смаглюк розповіла, чому подала 1,5 тисячі правок до банківського законопроєкту

Народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк, яку відносять до пулу олігарха та ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського, прокоментувала чому подала до "антиколомойського" законопроєкту 1,5 тисячі правок.

Про це вона повідомила в коментарі для НВ.

"Їх можна буде подивитися в порівняльній таблиці, коли вона буде готова… Я багато правок [подала], я їх не рахувала", — відповіла вона на питання журналіста про подачу 1,5 тисячі правок.

За словами нардепа, її правки мають на меті привести ухвалений у першому читанні законопроект у відповідність до альтернативного проекту закону, який вона подавала.

"Ідеологія законопроекту зберігається. Єдине, що я приводжу до ладу всі кодекси [Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства] у відповідність до того, як ці кодекси мають діяти.

Ми пишемо законопроект під одну людину, а всі ці кодекси ламаємо. І виникає дуже багато суперечностей", — розповіла вона.

Коментуючи питання про те, що реєстрація рекордної кількості поправок є спробою зірвати ухвалення "антиколомойського" законопроекту, "слуга народу" нагадала, що законодавством передбачені можливості ухвалення законопроектів без розгляду правок, "просто треба набрати 226 голосів для проведення процедури".

Василевська-Смаглюк додала, що виступає за те, щоб проект закону писався не тільки під олігарха Ігоря Коломойського, а й враховував всіх колишніх власників банків, які мають претензії до Національного банку.

"Наслідки цього законопроекту будуть не тільки для Коломойського", - сказала вона

Нагадуємо:

Станом на 18:00 6 квітня до так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже більше 13 тисяч правок.

За даними поінформованого джерела ЕП, автор 6 тисяч правок - позафракційний нардеп Антон Поляков.

Співрозмовник видання додає, що автори 3 пакетів по 1,5 тисячі правок - "точно з "групи Коломойського", але імен він не знає. Згодом Центр протидії корупції заявив, що правки подавала також Василевська-Смаглюк.

Раніше Василевська-Смаглюк при підготовці законопроєкту №2317 (щодо покращення адміністрування акцизного податку) до другого читання подала правку про зрівняння ставок акцизного податку на скраплений газ і бензин до 139,5 євро за 1000 літрів, але пропозицію відхилили.

Ініціативу зрівняти ставки публічно підтримала компанія Коломойського "Укртатнафта".

Також раніше,коментуючи справу щодо Софії Федини та Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському, Василевська-Смаглюк заявляла, що в Україні "пора приглушити свободу слова".