Депутатка від "Слуги народу" пропонує зрівняти акцизи на автогаз, бензин і дизпаливо

Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк при підготовці законопроєкту №2317 (щодо покращення адміністрування акцизного податку) до другого читання подала правку про зрівняння ставок акцизного податку на скраплений газ і бензин до 139,5 євро за 1000 літрів. але пропозицію поки відхилили.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела в комітеті.

Депутатка, зокрема, пропонує знизити акциз на бензин з поточних 213,5 євро за 1000 літрів до 139,5 євро, а на скраплений газ - підняти у 2,7 разів, з 52 євро до 139,5 євро за 1000 літрів. Таким же акцизом зараз обкладається дизпаливо.

"Правка Василевської-Смаглюк була відхилена, однак за процедурою у депутата залишається можливість внести її знову з голосу при розгляді законопроекту в сесійній залі парламенту", - йдеться у повідомленні.

Перед цим заступник голови правління "Укртатнафти", яка ініціювала перегляд акцизів, Руслан Ляпка заявив, що подача правки про перегляд ставок акцизного податку планується при підготовці до другого читання законопроекту №1210 про зміни до Податкового кодексу.

"Обидва ці законопроекти - №2317 і №1210 - зараз перебувають на стадії підготовки до другого читання і будуть розглянуті парламентом в останній пленарний тиждень 17-20 грудня", - пише enkorr.

Ольга Василевська-Смаглюк до обрання в Раду працювала журналістом телеканалу "1+1", який належить групі "Приват". Вона входить до групи нардепів, орієнтованих на співвласника групи Ігоря Коломойського.