Укртатнафта Коломойського виступила за зрівняння акцизів на пальне після провалу правки у Раді

Укртатнафта публічно підтримала уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні 139,5 евро за 1 тисячу літірів, яку у вигляді правки, двічі безуспішно подавала у парламент екс-журналістка 1+1 та депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Зараз 50% від всього імпорту дизпалива і скрапленого газу займають російські нафтопродукти, а з урахуванням транзиту і схем поставок нафтової сировини Росія контролює 80% ринку дизпалива та до 75% ринку скрапленого газу України.

На бензин, що виробляється переважно в Україні або імпортується з Білорусі і Литви, встановлено податок, що в 4 рази перевищує податок на скраплений газ, де Україна залежить від постачання з Росії", - йдеться у повідомленні.

У компанії порахували, що втрати українського бюджету через недостатній розмір акцизів на автогаз становлять 5 млрд. грн. на рік.

"Укртатнафта" також заявляє, що встановлення єдиної ставки акцизного податку збільшить доходи до держбюджету на 2,6 млрд грн, та зробить бензин дешевшим як мінімум на 3 гривні.

Нагадуємо: Верховна Рада вдруге відхилила правку екс-журналістки 1+1 та депутатки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк про уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні 139,5 евро за 1 тис. л.

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Економічна правда