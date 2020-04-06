"Антиколомойський" законопроєкт: нардепи подали уже більше 13 тисяч правок

Станом на 18:00 6 квітня до так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже більше 13 тисяч правок.

Про це повідомив у Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За його словами, один позафракційний депутат тільки від себе подав понад 6 тисяч правок, також є 3 пакети по 1,5 тисячі правок.

"І це ще не всі правки прийшли. Тому вітаю нас, виглядає, що абсолютний рекорд парламентаризму буде побитий двічі", - написав Железняк.

За даними поінформованого джерела ЕП, автор 6 тисяч правок - позафракційний нардеп Антон Поляков.

Співрозмовник видання додає, що автори 3 пакетів по 1,5 тисячі правок - "точно з "групи Коломойського", але імен він не знає.

Зазначимо, що понеділок 6 квітня - останній день для подачі правок.

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Нагадаємо:

Зранку Железняк повідомляв, що до "антиколомойського" законопроєкту №2571-д внесли вже близько 6 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Економічна правда