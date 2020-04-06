Всі розділи
Укр / Рус

"Антиколомойський" законопроєкт: нардепи подали уже більше 13 тисяч правок

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:55
 

Станом на 18:00 6 квітня до так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже більше 13 тисяч правок.

Про це повідомив у Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За його словами, один позафракційний депутат тільки від себе подав понад 6 тисяч правок, також є 3 пакети по 1,5 тисячі правок.

"І це ще не всі правки прийшли. Тому вітаю нас, виглядає, що абсолютний рекорд парламентаризму буде побитий двічі", - написав Железняк.

За даними поінформованого джерела ЕП, автор 6 тисяч правок - позафракційний нардеп Антон Поляков. 

Співрозмовник видання додає, що автори 3 пакетів по 1,5 тисячі правок - "точно з "групи Коломойського", але імен він не знає.

Зазначимо, що понеділок 6 квітня - останній день для подачі правок.

Читайте також: На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Нагадаємо:

Зранку Железняк повідомляв, що до "антиколомойського" законопроєкту №2571-д внесли вже близько 6 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк Рада законодавство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Приватбанк зі знижками продасть 10 нафтобаз на понад 70 мільйонів — СЕТАМ 6 квітня 2020, 13:34
Приватбанк відкрив новий сезон "теплих кредитів" 6 квітня 2020, 13:05
До "антиколомойського" законопроєкту подали вже близько 6 тисяч правок 6 квітня 2020, 11:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!