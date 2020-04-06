Новини 6 квітня: 13 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, запаси газу, податки
Про правки до антиколомойського законопроєкту. Станом на 18:00 6 квітня до так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже більше 13 тисяч правок.
Про скорочення працівників. Близько 77% опитаних підприємств не очікують змін у кількості працівників навіть у зв'язку із запровадженням карантинних заходів.
Про виведення грошей. За березень залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквіваленті.
Про надходження від податків. Державна податкова служба виконала індикатив Мінфіну на 1 квартал з ПДВ на 101,7%, до бюджету додатково надійшло 400 млн грн.
Про запаси газу. Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.
Ви хочете дізнатися більше?
IT-галузь України проти "коронакризи": скорочень персоналу та урізання зарплат не буде, поки що
ЕП дізналася, як IT-галузь адаптується до економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, і чи збирається скорочувати персонал та зарплати.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua