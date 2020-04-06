Експертна платформа НБУ: Українці за місяць вивели з банків 2,75 мільярдів гривень

За березень залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

"Як свідчить оперативний моніторинг Національного банку, скорочення залишків коштів на рахунках фізичних осіб взагалі припинилося після 25 березня. Вклади в національній валюті за останні 7 днів березня навіть зросли на 4 млрд гривень (+1,2%)", - йдеться у повідомленні.