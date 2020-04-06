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Експертна платформа НБУ: Українці за місяць вивели з банків 2,75 мільярдів гривень

Понеділок, 6 квітня 2020, 12:29
 

За березень залишки на рахунках населення у банківській системі скоротились на 2,752 млрд грн у гривні та на 19 млн у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

"Як свідчить оперативний моніторинг Національного банку, скорочення залишків коштів на рахунках фізичних осіб взагалі припинилося після 25 березня. Вклади в національній валюті за останні 7 днів березня навіть зросли на 4 млрд гривень (+1,2%)", - йдеться у повідомленні.

"Щодо інвалютних коштів, то, як і на валютному ринку, мала місце суттєва нервовість у другій декаді березня. Після чого залишки громадян у банках в доларовому еквіваленті майже не змінюються", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

3 квітня Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Зазначається, що пропозиція валюти з боку бізнесу була суттєво вищою за попит.

Загалом з 30 березня по 3 квітня регулятор придбав майже чверть мільярда доларів.

Економічна правда

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