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77% підприємств не планують скорочувати працівників — опитування НБУ

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:56
 

Близько 77% опитаних підприємств не очікують змін у кількості працівників навіть у зв'язку із запровадженням карантинних заходів.

Про це свідчать результати опитування, яке провів НБУ серед 102 українських компаній протягом 30 березня - 1 квітня 2020 року.

Зазначається, що зменшилась частка тих роботодавців, які очікують на зменшення кількості своїх працівників у наступний місяць.

 

"Серед тих, хто очікував зниження кількості працівників - підприємства-імпортери та торгівлі", - підкреслили в Нацбанку.

Водночас за 2 тижні карантину У НБУ зафіксували падіння на 34% кількості нових вакансій на ринку праці.

Нагадаємо:

38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.

Економічна правда

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робота НБУ

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