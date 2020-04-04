МВФ привітав прийняття "антиколомойського" законопроєкту

Міжнародний валютний фонд привітав прийняття законопроєкту про банки та очікує його прийняття в цілому.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

"Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення. Ми також розраховуємо на прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, які виникли внаслідок COVID -19 ", - зазначив Люнгман.

Він також закликав Україну продовжити роботу зі Світовим банком для "забезпечення ефективного, прозорого і конкурентоспроможного ринку землі".

Нагадаємо:

Світовий банк привітав прийняття закону про ринок землі, проте вказав на важливість допуску до ринку юридичних осіб для гарантування конкуренції. Також у банку закликали прийняти нові закони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

У законопроект нардепи вже подали 5 тис. Поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.

31 березня Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

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