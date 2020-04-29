Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,93 - 26,96 гривні;
Євро – 29,25 - 29,27 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,95 – 27,21 гривні. Євро купують по 29,04 гривні, продають по 29,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,30 гривні, євро - 29,12 - 29,26 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 28 квітня - 29,41 гривні).
29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.
Економічна правда
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