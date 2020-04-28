Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися
Вівторок, 28 квітня 2020, 19:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 27 квітня - 29,41 гривні).
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Нагадуємо:
28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.
Економічна правда
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