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Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:10
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 27 квітня - 29,41 гривні).

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Нагадуємо:

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда




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