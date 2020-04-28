Курс валют на 28 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;

Євро – 29,30 - 29,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,34 гривні. Євро купують по 29,02 гривні, продають по 29,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,19 - 27,26 гривні, євро - 29,26 - 29,36 гривні.

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Нагадуємо:

Офіційний курс гривні зміцнився на 4 копійки, встановившись на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11.

Економічна правда