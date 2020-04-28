Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,00 - 27,03 гривні;

Євро – 29,27 - 29,30 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,31 гривні. Євро купують по 29,02 гривні, продають по 29,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,19 - 27,21 гривні, євро - 29,17 - 29,33 гривні.

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Нагадуємо:

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Офіційний курс гривні зміцнився на 4 копійки, встановившись на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

Економічна правда