Рада може обмежити термін роботи "позаконкурсних" держслужбовців

Депутати пропонують скоротити термін роботи призначених поза конкурсом держслужбовців.

Про це йдеться в змінах до Податкового Кодексу, які є в розпорядженні ЕП. За інформацією видання завтра Верховна Рада планує їх розглянути.

На разі проєкт закону зареєстрований в парламенті, але поки не оприлюднений.

13 квітня депутати внесли змін у закон про держбюджет і змінили підхід до призначення держслужбовців. Нові правила передбачають, що на час карантину та ще місяць після його закінчення держслужбовці можуть призначатися на контрактній основі після проведення співбесіди. Оголошення повноцінного конкурсу необов’язкове.

"Зараз закон виписаний так, що призначені на позаконкурсній основі держслужбовці можуть перебувати на посаді допоки не буде проведено новий конкурс і не обрано нову людину.

По-факту - це може бути бозна скільки. Ні для кого не секрет, що конкурси можуть блокуватися, або просто не оголошуватися", - сказав в коментарі ЕП перший заступник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Окрім іншого, депутати пропонують пришвидшити терміни оголошення конкурсів. Так, якщо посадовця обрано поза конкурсом, то уряд повинен оголосити конкурс протягом двох тижнів, а не двох місяців, як передбачено зараз.

Депутати також пропонують встановити конкретний термін, протягом якого "позаконкурсний" посадовець може займати свою посаду.

"Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше одного місяця після відміни карантину", - йдеться в законопроєкті змін до Податкового Кодексу. Також депутати пропонують скасувати можливість для позаконкурсних призначень протягом місяця після закінчення карантину.

"Це створює передумови для затягування проведення прозорих конкурсів", - йдеться в супровідних документах до законопроекту.

Нагадуємо:

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Галина Калачова, ЕП