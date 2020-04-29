Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 29 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 29 квітня 2020, 10:58
 

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,99 - 27,02 гривні;

Євро – 29,32 - 29,35 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 – 27,24 гривні. Євро купують по 29,06 гривні, продають по 29,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,10 - 27,16 гривні, євро - 29,17 - 29,29 гривні.

Рекомендуємо почитати: НБУ гне свою лінію. Як різке зниження облікової ставки допоможе пережити кризу

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 28 квітня - 29,41 гривні).

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 28 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 28 квітня 2020, 10:54
Гривня зміцнюється, НБУ купує валюту 28 квітня 2020, 09:20
Офіційний курс на 28 квітня: гривня зміцнилась до долара 27 квітня 2020, 20:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!