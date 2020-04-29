Міжбанківський день: "карантин" імпортерів зменшив попит на долар 

28 квітня пропозиція на валютному ринку перевищувала попит, і за день долар подешевшав з 27,06/27,10 гривень до 27,005-27,035 до кінця сесії. НБУ викупив у резерви 20 мільйоні доларів за ціною не вище ніж 27,05 гривень.

Як повідомляє Finance.ua працююча навіть в карантин частина експортерів змушена продавати практично всю валютну виручку, оскільки оборотних коштів у гривні їм не вистачає, а держава не поспішає розраховуватися з ними за відшкодуваннями ПДВ.

Спостерігається невеликий попит на валюту, адже більшість імпортерів на карантині, що і знижує їхню потребу в закритті контрактів на звітну дату.

З одного боку – це добре з точки зору сальдо торгового балансу і курсу гривні, менше витрачаємо валюти і більше купуємо вітчизняної продукції або не купуємо цих товарів зовсім.

З іншого боку, бюджет отримує від торгівлі все менше податків, багато компаній, зав’язаних на імпорті, відправили своїх співробітників в неоплачувану відпустку або просто їх звільнили, що б’є по ринку праці і збільшує соціальну напруженість.

Застій на міжбанку і ситуативне зміцнення гривні при такому ринку не можна назвати зовсім позитивною подією.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 28 квітня - 29,41 гривні).

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда