Новини 28 квітня: закон про землю, зростання зарплат, Смолія викликають у Раду 

Про землю. Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Про зростання зарплат. У березні середня зарплата плата українців становила 11 446 грн на місяць - це на 599 гривень більше, ніж у лютому.

Про Смолія та депутатів. Низка депутатів фракції "Слуга народу" хочуть заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Про фінансовий моніторинг. 28 квітня набирає чинності закон про фінансовий моніторинг, чимало запитань виникає, як закон позначиться на популярній фінансовій операції – переказі грошей. НБУ відповідає на поширені питання.

Про втрати українського туризму. Кабмін оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу у 1,5 млрд доларів.

Ви хочете дізнатися більше?

Ринок праці на карантині: чим загрожує продовження обмежень

Протягом карантину зменшилася не тільки кількість вакансій. Резюме на сайтах з пошуку роботи також поменшало, хоча безробітних в Україні значно побільшало. Про що це свідчить, і чому уряду варто відслідковувати ці індикатори.

Довести законність грошей при поповненні картки на 5 тисяч – це не міф. Що передбачає новий фінансовий моніторинг

28 квітня набуває чинності новий закон – про фінансовий моніторинг. Хто під нього підпадає, що він змінює для банків та їхніх клієнтів. Роз'яснення.