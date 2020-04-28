Кабмін оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в 1,5 мільярда доларів

Кабмін оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу у 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Паніка пройде, заборони на пересування будуть поетапно зніматися, але у людей може залишитися внутрішній страх та загострений інстинкт самозбереження. Туристи можуть змінити свої звички, що вимагатиме зміни формату їх обслуговування. Однією з головних поведінкових змін стане соціальна дистанція", - йдеться у повідомленні.

"У ситуації, що склалась, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний, Якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть Батьківщиною", - підкреслили в уряді.

Зазначається, що Міністерство культури та інформаційної політики разом із профільним комітетом ВР розробили законопроєкт №3377, яким, зокрема, пропонують:

1) звільнити операції з надання туристичних послуг від сплати:

податку на додану вартість;

податку на прибуток та ЄСВ;

земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

2) скасувати туристичний збір до кінця 2020 року;

3) ввести податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.

Економічна правда