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Кабмін оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в 1,5 мільярда доларів

Вівторок, 28 квітня 2020, 18:11
 

Кабмін оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу у 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Паніка пройде, заборони на пересування будуть поетапно зніматися, але у людей може залишитися внутрішній страх та загострений інстинкт самозбереження. Туристи можуть змінити свої звички, що вимагатиме зміни формату їх обслуговування. Однією з головних поведінкових змін стане соціальна дистанція", - йдеться у повідомленні.

"У ситуації, що склалась, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний, Якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть Батьківщиною", - підкреслили в уряді.

Зазначається, що Міністерство культури та інформаційної політики разом із профільним комітетом ВР розробили законопроєкт №3377, яким, зокрема, пропонують: 
1) звільнити операції з надання туристичних послуг від сплати:

  • податку на додану вартість;
  • податку на прибуток та ЄСВ;
  • земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

2) скасувати туристичний збір до кінця 2020 року;
3) ввести податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.

Економічна правда

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Кабмін туризм

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