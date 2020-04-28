У березні середня зарплата зросла на 5,5% — Держстат

У березні середня зарплата плата українців становила 11 446 грн на місяць - це на 599 гривень більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У річному вимірі (проти березня 2019 року) у відсотковому співвідношенні середня зарплата збільшилась на 11,8%, а за місяць - на 5,5%.

Підкреслюється, що у березні найвищі зарплати отримували працівники IT-галузі: 23,3 тисячі гривень у середньому на місяць. За місяць зарплати IT-фахівців зросли на 24,9%.

Водночас найменші зарплати - у працівників ресторанів і готелів: у середньому - 5 648 грн на місяць. Протягом березня їхня середня зарплата впала на 23,8%.

Середня зарплата у медиків у березні зросла на 7,8% - до 8056 гривень на місяць, але залишається однією з найнижчих в Україні.

При цьому, найвищі зарплати отримують жителі Києва - у середньому майже 18 тисяч гривень (за місяць зросли на 9,4%), а найнижчі зарплати у Чернівецькій області - у середньому 8 285 грн на місяць (падіння на 1,2%).