"Укрзалізниця" продовжила відбір на посаду голови правління

Наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом..

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

У компанії зазначили, що тимчасові обмежувальні заходи в Україні, спричинені пандемією коронавірусу, включають і тимчасову заборону в'їзду іноземців в Україну - це не дозволяє "належним чином проводити процедуру відбору голови правління товариства у первинно передбачені строки".

"Наглядова рада продовжила розпочату в лютому 2020 року процедуру відбору на кількість днів, протягом яких діють вказані обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Після рішення про звільнення Желько Марчека основними претендентами на крісло називали колишнього керівника Південно-західної залізниці Романа Веприцького та директора з економіки та фінансів компанії Миколу Іванініва.

Однак, за даними ЕП, ці кандидати розділили Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члени, за Веприцького решта – три представники уряду в Наглядовій раді.

Проти Іванініва, за даними ЕП, виступив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру на розгляд уряду.

Після цього в якості компромісного варіанта вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається близьким до останнього.

З червня 2018 року до червня 2019 року Юрик був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.

До цього він працював в Міністерстві фінансів України та в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

Для членів Наглядової ради не є секретом, що Юрик асоціюється з екс-головою УЗ Кравцовим, утім, вони вирішили, що такий варіант точно є кращим за Марчека, який останнім часом остаточно втратив керованість.

Детальніше читайте у статті: В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію

Економічна правда