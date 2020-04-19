В УЗ прокоментували зниження свого кредитного рейтингу

В.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик пояснив зниження кредитного рейтингу компанії світовою кризою та падінням реального сектору економіки.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.

"Очевидно, в кризовій ситуації, яка розгортається в світі та Україні, вони (S&P - ЕП) зробили висновок, що наша ліквідність має слабкі позиції. В першу чергу, це пов'язано з падінням реального сектору економіки, від якого залежать наші доходи. Крім цього, закриваються певні джерела рефінансування", - зазначив Юрик.

За його словами, в цьому немає нічого катастрофічного і це динамічний процес. Він також зазначив, що S&P знизило рейтинг для понад 100 компаній в регіоні.

Щодо можливого дефолту Юрик заявив, що зараз йде мова тільки про зниження рейтингу та підвищення ризиків для компанії.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Як повідомлялось раніше, "Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.