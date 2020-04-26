Влада США може викупити акції енергетичних компаній
Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що влада США допускає можливість купівлі акцій енергокомпаній, які нині знаходяться у складному фінансовому становищі.
Про це повідомляє Voice of America.
"Ми розглядаємо всі можливі альтернативи", — відмітив міністр фінансів США.
Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.
Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі.
Він також додав, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.
Нагадаємо:
Через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.
Раніше ціна на нафту еталонної марки Brent впала нижче 17 доларів за барель на тлі хаосу на ринку.
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