Влада США може викупити акції енергетичних компаній

Джерело: Voice of America

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що влада США допускає можливість купівлі акцій енергокомпаній, які нині знаходяться у складному фінансовому становищі.

Про це повідомляє Voice of America.

"Ми розглядаємо всі можливі альтернативи", — відмітив міністр фінансів США.

Відмічається, що енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Президент США Дональд Трамп, який виступив разом з Мнучіним в Білому домі, заявив, що має намір надати допомогу галузі.

Він також додав, що для стабілізації світових цін Саудівська Аравія і Росія повинні скоротити нафтовидобуток, як це нині роблять Канада, а також штати Техас, Оклахома і Північна Дакота.

Нагадаємо:

Через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.

Раніше ціна на нафту еталонної марки Brent впала нижче 17 доларів за барель на тлі хаосу на ринку.

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