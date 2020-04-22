Аналітики не виключають падіння цін на нафту до мінус 100 доларів за барель — Bloomberg

Через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.

Про це агентству Bloomberg заявив нафтогазовий аналітик японського банку Mizuho Пол Сенкі.

"Очевидно, що ми проходимо через масштабний щоденну кризу управління на нафтовому ринку. Чи досягнемо ми мінус 100 доларів за барель в наступному місяці? Цілком можливо", - сказав він.

Агентство зазначає, що Пол Сенкі першим передбачив від'ємні ціни на нафту.

"Ми рухаємося до світових вершин заповненості сховищ наприкінці травня або на початку червня", - заявив представник дослідницької компанії Oilx (яка використовує супутникові дані) Флоріан Талер.

Bloomberg пише, що останні супутникові дані говорять про те, що кожного тижня в сховища закачують 50 млн барелів сирої нафти.

"При цьому супутникові дані можуть не зовсім точно оцінювати заповненість сховищ, адже частина порожніх ємностей вже здана в оренду нафтотрейдерам", - йдеться у статті.

"Сьогодні нафта - це дуже небезпечний ринок", - сказав засновник нафтового хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран.

Нагадаємо:

Ціни на нафту почали відновлюватися - ф'ючерси на нафту марки Brent, які напередодні впали до 15,98 доларів за барель, виросли на 10,76% до 21,41 долара за барель (станом на 17:45 за Києвом).

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

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