Ціна на нафту Brent впала до 20-річного мінімуму

Ціна на нафту еталонної марки Brent впала нижче 17 доларів за барель на тлі хаосу на ринку.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Червневий контракт на WTI торгується о 7:20 за київським часом на рівні 10 доларів за барель, подешевшавши на 0,95 долара, або на 8,5%.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на 2,81 долара (14,5%) - до 16,52 долара за барель, мінімуму за 18 років.

За даними видання, ринок нафти продовжує "хаотичні конвульсії" на тлі падіння попиту і дефіциту вільних ємностей для зберігання сировини. Розвал нафтового ринку показує масштаб проблем, з якими зіткнулася світова економіка, і це веде втечі інвесторів від ризику.

Колапс ринку, що почався 20 квітня з історичного падіння нижче нуля травневих ф'ючерсів на WTI, поширився 21 квітня на червневі контракти, а також на європейську Brent і угоди на спот.

"Це показало, що мова йде не про технічний збій, а про зміцненні ринкової тенденції", - пише видання.

Учасники ринку переконані, що компанії-виробники занадто повільно реагують на зміну кон'юнктури. Ситуація на ринку робить більш імовірним введення президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт нафти, сказав Wall Street Journal колишній радник Білого дому Боб МакНеллі.

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти