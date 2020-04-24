Ціни на бензин і дизпаливо на АЗС за тиждень знизились на 80 копійок за літр

Середня ціна палива на АЗС за 17-24 квітня знизилась на 80 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Середня ціна бензину А-92 становить 22,01 грн/л, А-95 - 23,02 грн/л, дизпалива - 22,47 грн/л.

Зазначається, що, 23 квітня, зокрема, мережі АЗС ОККО та WOG знизили ціни на всі види палива на 50 коп/л.

Нагадаємо:

У Нацбанку порахували, що через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть за підсумками 2020 року впасти на 10-15%.

З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.