Ціни на бензин і дизпаливо на АЗС за тиждень знизились на 80 копійок за літр
Середня ціна палива на АЗС за 17-24 квітня знизилась на 80 копійок за літр.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.
Середня ціна бензину А-92 становить 22,01 грн/л, А-95 - 23,02 грн/л, дизпалива - 22,47 грн/л.
Зазначається, що, 23 квітня, зокрема, мережі АЗС ОККО та WOG знизили ціни на всі види палива на 50 коп/л.
Нагадаємо:
У Нацбанку порахували, що через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть за підсумками 2020 року впасти на 10-15%.
З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.
На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.
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