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Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр

П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:33
 

З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу "Коналтингової групи А-95".

Зазначається, що середня ціна бензину А-92 - 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, дизпалива - 23,25 грн/л.

Як пише enkorr, до цього масове зниження роздрібних цін відбувалось з 20 чисел березня по 10 квітня - ціни у середньому по країні за цей період впали більш ніж на 2 грн/л.

Нагадаємо:

На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.

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бензин дизпаливо АЗС

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