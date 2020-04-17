Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр
П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:33
З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу "Коналтингової групи А-95".
Зазначається, що середня ціна бензину А-92 - 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, дизпалива - 23,25 грн/л.
Як пише enkorr, до цього масове зниження роздрібних цін відбувалось з 20 чисел березня по 10 квітня - ціни у середньому по країні за цей період впали більш ніж на 2 грн/л.
Нагадаємо:
На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.
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