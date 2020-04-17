Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр

З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу "Коналтингової групи А-95".

Зазначається, що середня ціна бензину А-92 - 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, дизпалива - 23,25 грн/л.

Як пише enkorr, до цього масове зниження роздрібних цін відбувалось з 20 чисел березня по 10 квітня - ціни у середньому по країні за цей період впали більш ніж на 2 грн/л.

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