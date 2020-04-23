У НБУ прогнозують падіння цін на бензин на 10-15% за підсумками року

У Нацбанку порахували, що через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть за підсумками 2020 року впасти на 10-15%.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, НБУ у своєму макропрогнозі закладає ціни на нафту на рівні 35 дол за барель.

"Але ми не виключаємо, що ціни можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ", - пояснив Сологуб.

"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним - десь якраз 10-15%", - підкреслив він.

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