У НБУ прогнозують падіння цін на бензин на 10-15% за підсумками року
У Нацбанку порахували, що через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть за підсумками 2020 року впасти на 10-15%.
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, НБУ у своєму макропрогнозі закладає ціни на нафту на рівні 35 дол за барель.
"Але ми не виключаємо, що ціни можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ", - пояснив Сологуб.
"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним - десь якраз 10-15%", - підкреслив він.
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Нагадаємо:
Мережі АЗС ОККО і WOG знизили ціни на всі види пального на 50 коп/л.
З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.
На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.
Економічна правда
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