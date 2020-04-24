Курс валют на 24 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

24 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;

Євро – 29,10 - 29,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,37 гривні. Євро купують по 28,92 гривні, продають по 29,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,28 - 27,38 гривні, євро - 29,21 - 29,39 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 24 квітня на рівні 27,01 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 23 квітня - 29,41 гривні).

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда