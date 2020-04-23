Гривня поступово зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 24 квітня на рівні 27,01 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 23 квітня - 29,41 гривні).

Нагадуємо:

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда