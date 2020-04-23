Курс валют на 23 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,95 - 26,99 гривні;

Євро – 29,07 - 29,11 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 – 27,32 гривні. Євро купують по 28,99 гривні, продають по 29,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,22 - 27,30 гривні, євро - 29,25 - 29,46 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Економічна правда