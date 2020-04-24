Курс валют: як вплинуло зниження облікової ставки на міжбанк

23 квітня на міжбанку долар з ранкових 26,97 - 27,02 гривні зріс до 27,09 - 27,13 гривні до кінця торгів, НБУ через Matching викупив 40-65 млн доларів по 26,98 грн.

Як повідомляє Finance.ua, оголошення НБУ про зниження облікової ставки до 8% річних привело ринок в певний рух.

"Частина клієнтів, які грають на валютному ринку і по ОВДП, провела свої операції з купівлі валюти на не дуже великі суми.

З огляду на те, що НБУ вже скупив весь надлишок по 26,98 гривень - виникла ситуативна перевага попиту. На ньому зіграли спекулянти і підтягнули котирування до 27,04/27,08 гривень близько 15 години і до 27,10/27,14 на 16:00. До завершення сесії курс зупинився на позначці 27,09 - 27,13", - йдеться у повідомленні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 24 квітня на рівні 27,01 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 23 квітня - 29,41 гривні).

Нагадуємо:

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда