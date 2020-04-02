Заборгованість населення за спожиті компослуги перевищила 32 мільярди – Мінрегіон

З початку 2020 року зросла заборгованість населення за спожиті компослуги (без урахування газу і електроенергії) - станом на 1 березня заборгованість становить 32,69 млрд грн.

Про це повідомляє Мінрегіон з посиланням на дані Держстату.

У відомстві нагадали, що Кабмін заборонив у період карантину та протягом 30 днів після його закінчення нараховувати і стягувати штрафи і пені за несвоєчасну сплату за послуги ЖКГ.

"Проте Мінрегіон звертає увагу на те, що це не означає повне скасування оплати за комунальні послуги. Складним для країни був минулий місяць, люди почали заощаджувати; очікуємо на дані за березень.

Для забезпечення стабільного функціонування підприємств сфери ЖКГ маємо чітко розуміти тенденції по сплаті за послуги та упередити можливі ускладнення", - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, рівень оплати за компослуги в Україні у 2020 році підвищився до 84,1%.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків спостерігається у Вінницькій (93,3%), Сумській (93,0%) та Львівській (92,8%) областях. Найнижчий – у Херсонській (74,5%), Луганській (74,9%), Харківській (75,3%) та Кіровоградській (76,9%) областях.

Економічна правда