Марченко про ймовірний дефолт: Я прийшов у Мінфін не для цього

Мінфін сподівається отримати кошти від МВФ (перший транш у розмірі мінімум 1,75 млрд дол) до кінця травня - залишилося проголосувати закон про банки у другому читанні.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова Мінфіну Сергій Марченко.

На питання, яку суму розраховують отримати від МВФ для прямого фінансування бюджету, міністр відповів:

"Поки виходимо на мінімальну суму в 3,5 млрд дол в цьому році. З огляду на динамічну ситуацію із боку МВФ стосовно збільшення підтримки для країн-членів, ведемо перемовини щодо збільшення цієї суми".

За його словами, перший транш буде у розмірі мінімум 1,75 млрд доларів.

Кошти сподіваються отримати до кінця травня, меморандум погодили на технічному рівні - залишилось проголосувати "антиколомойський" закон у другому читанні.

Відповідаючи на питання, що буде у випадку, якщо за закон не проголосують найближчими місяцями, голова Мінфіну підкреслив:

"Це буде архіскладна і дуже болюча історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих видатків, у тому числі соціальних. Одним словом, доведеться приймати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі".

На питання, чи готовий він гіпотетично бути міністром фінансів, який взяв би на себе політичну відповідальність з оголошенням дефолту в Україні, Марченко наголосив:

"Ні! Я прийшов сюди не для цього. Це - суто політична історія. Я не маю намірів руйнувати репутацію України. І я зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього".

Нагадуємо:

У оновленій версії держбюджету закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття в цілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.

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