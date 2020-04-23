Цьогоріч економіка України скоротиться на 5%, але згодом відновиться на рівні 4% — НБУ

Унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

Про це повідомляється у макроекономічному прогнозі НБУ.

За розрахунками Нацбанку, негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення.

Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни. За оцінками регулятора, вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться упродовж другого кварталу цього року.

У НБУ вважають, що поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики.

Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку.

Зазначається, що ключовим припущенням реалізації такого макроекономічного прогнозу є, як і раніше, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Актуальними залишаються також ризики ескалації військового конфлікту на сході країни, скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні (через несприятливі погодні умови), а також збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.

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Нагадуємо:

У 2020 році інфляція залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п - помірно прискориться у подальші місяці та на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону.

Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує падіння ВВП України 6,5% та відновлення у 2021-му році - 3,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Економічна правда



