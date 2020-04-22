Офіційний курс на 23 квітня: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Економічна правда