Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,99 - 27,02 гривні;

Євро – 29,30 - 29,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,41 гривні. Євро купують по 29,11 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,28 - 27,38 гривні, євро - 29,37 - 29,51 гривні.

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Економічна правда