SkyUp не планує скорочувати штат під час карантину

Українська авіакомпанія "SkyUp Airlines" не планує скорочувати працівників та у період карантину зосереджується на виконанні польотів, зокрема евакуаційних, вантажних та спеціальних рейсів.

Про це йдеться у відповіді SkyUp на запит Укрінформу.

"В цілому ми не плануємо скорочення персоналу. Ми розуміємо, що скоротити співробітників можна швидко, проте відновити колектив, коли ми повернемося до наших обсягів, буде важко. Тому зберегти команду - одне з головних завдань SkyUp Airlines", - зазначили у компанії.

Там розповіли, що наразі в авіакомпанії понад 800 працівників, частина з них перебуває у відпустках тривалістю 1-2 тижні.

"Однак більшість співробітників працюють віддалено. Для тих, кому необхідно бути присутнім на робочому місці в офісі, ми подбали про санітарну безпеку: закупили дезінфікуючі засоби для прибирання приміщень; встановили на території офісу антисептичні засоби для обробки рук; міряємо температуру кожному працівнику при відвідуванні офісу", - пояснюють в авіакомпанії, наголосивши, що дотримуються всіх рекомендацій МОЗ.

Крім того, в авіакомпанії зауважують, що їхні екіпажі залучають для виконання рейсів, які відбуваються у цей період: евакуаційних, спецрейсів, вантажних перевезень.

У SkyUp поінформували, що в період карантинних обмежень зосередилися на пошуку можливих варіантів задіяти свої літаки в цей період.

"Ми виконували евакуаційні рейси до Уханя та Венеції на замовлення держави, потім - спецрейси для повернення громадян України додому, зараз - виконуємо вантажні перевезення. Для виконання останніх ми вже отримали відповідну ліцензію від державних органів та переобладнали 7 літаків. Зараз наше головне завдання - зберегти нашу компанію, наших співробітників і наш флот", - зауважують в авіакомпанії.

Там звертають увагу, що нині вся авіагалузь зазнає величезних збитків, тож у цій ситуації розраховують на підтримку держави.

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Нагадуємо:

Держава виплатить українським авіакомпаніям компенсації за евакуаційні чартерні рейси, які ті виконували після зупинки урядом пасажирських авіаперевезень.

Прибуток світових авіакомпаній через кризу, пов'язану з COVID-19, у 2020 році знизиться на 55% або 314 мільярди доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.