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Українські авіакомпанії отримають компенсації за евакуаційні чартерні рейси - Криклій

Неділя, 19 квітня 2020, 16:26
 

Держава виплатить українським авіакомпаніям компенсації за евакуаційні чартерні рейси, які ті виконували після зупинки урядом пасажирських авіаперевезень.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, всі українські авіакомпанії, включаючи МАУ, SkyUp, "Розу Вітрів", Azur Air Ukraine запросили допомогу у влади.

"Вони змушені були літати порожніми в одну сторону, забираючи людей, наприклад, з Єгипту. Це збитковий рейс, тому ми прийняли рішення раніше на засіданні уряду. Зараз чекаємо детальних розрахунків від авіаперевізників, щоб надати їм дотації, і ці компенсації допоможуть їм протриматися до моменту відновлення авіасполучення", - наголосив Криклій.

Нагадуємо:

17 березня Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що влада буде судитися із авіаперевізниками, які не будуть забирати своїх пасажирів з-за кордону, аби компенсувати кошти за їх повернення.

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