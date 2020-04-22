Жеваго програв апеляцію Нацбанку щодо боргу по рефінансу у 1,5 мільярда 

Верховний суд не задовольнив апеляційну скаргу ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, та залишив без змін попереднє рішення суду щодо стягнення з нього 1,5 мільярда гривень в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими НБУ кредитами рефінансування.

Про це повідомляє реєстр судових рішень.

Адвокати Жеваго скаржилися на те, що вимога суду до сплатити або доплатити судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 34,6 млн грн є обмеженням доступу до правосуддя "незалежно навіть від гіпотетичної фінансової спроможності скаржника".



Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржуване рішення апеляційного суду - без змін, оскільки його ухвалено з додержанням норм процесуального права.

Таким чином рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року про примусове стягнення з Жеваго, як фінансового поручителя 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит" за раніше наданими кредитами рефінансування залишилося без змін.

Нагадуємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

У грудні 2019-го Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні президент Володимир Зеленський попросив генерального директора Кременчуцького автомобільного заводу передати власнику підприємства Костянтину Жеваго прохання вийти на зв’язок.

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв’язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ", - заявляв Зеленський.

Економічна правда