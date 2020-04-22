"Укравтодор" запускає будівництво моста-довгобуда у Запоріжжі
"Укравтодор" спільно з турецькою компанією Onur Taahhut запускає будівництво моста в Запоріжжі.
Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубрак під час прес-конференції у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.
"Наш робочий термін - два роки. Через два роки планується повне завершення будівництва цього об'єкта та введення в експлуатацію", - сказав він.
Нагадуємо:
В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.
10 квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.
У тендерній документації повідомлялося, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.
У листопаді минулого року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.
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