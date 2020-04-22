"Укравтодор" запускає будівництво моста-довгобуда у Запоріжжі

"Укравтодор" спільно з турецькою компанією Onur Taahhut запускає будівництво моста в Запоріжжі.

Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубрак під час прес-конференції у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш робочий термін - два роки. Через два роки планується повне завершення будівництва цього об'єкта та введення в експлуатацію", - сказав він.

Нагадуємо:

В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

10 квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.

У тендерній документації повідомлялося, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.