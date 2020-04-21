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Курс валют: гривня зміцнюється

Вівторок, 21 квітня 2020, 09:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 квітня на рівні 27,07 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні (на 17 квітня - 29,63 гривні).

Зазначимо, що за тиждень з 13 до 21 квітня офіційний курс гривні до долара також зміцнився на 13 копійок. 

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар. Станом на 13:40 котирування були на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Економічна правда

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