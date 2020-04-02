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Офіційний курс: гривня починає відігравати втрачене

Четвер, 2 квітня 2020, 20:19
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 27,59 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,08 гривні (на 2 квітня - 30,32 гривні).

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара 1 квітня на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.

Економічна правда

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