Гривня на закриттi мiжбанку змiцнилась

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,42 - 27,48 гривні;

Євро – 29,75 - 29,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,85 гривні. Євро купують по 29,60 гривні, продають по 30,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,47 - 27,65 гривні, євро - 29,58 - 29,66 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,46 - 27,64 гривні, євро - 29,67 - 29,98 гривні.

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара 1 квітня на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.

Економічна правда